Klar for å feire Norges dyreste kystbåt

Med en prislapp på nesten 200 millioner kroner, er «Jens Kristian» Norges dyreste kystfiskebåt. Lørdag 18. juli skal båten vises fram hjemme i Alta.

- Det begynner å sige inn nå. Vi har bygget båt så lenge, at det kjennes nesten uvirkelig når den faktisk er ferdig, sier skipper Sondre Rødberg Kristoffersen (31) til Kyst og Fjord. Natt til lørdag var de på prøvetur og satte not. Alt satt som det skulle.

- Oppi hauet har jeg sikkert simulert dette over 1000 ganger. Når alt stemmer, når alt jeg har tenkt ut faktisk fungerer som det skal, er det vanskelig å beskrive hva man føler. Det gjør meg bare usigelig glad, sier han.

Nå går det veien. Den neste uka er planlagt fra time til time, med stopp i Ålesund, Svolvær og Tromsø. Ankomst Alta lørdag 18. juli klokka 10, åpen båt med kaffe og kaker klokka 12-16 samme dag, rigging av utstyr så snart folk er hivi på land, kurs for Honningsvåg mandag 20. juli, der nota skal om bord. Deretter blir det blir full båt med nøkkelpersonell fra begge skift om bord, nå skal det prøves og feiles. Ferdig med opplæringsuka håper Sondre på fritur. Ekte fritur, der ikke alt handler om å bygge båt.

Norges lengste byggeprosjekt?

Mye er skrevet om dette båtprosjektet, som nær endte i havari da det polske verftet gikk konkurs i fjor. Med en byggetid på 4,5 år er det kanskje norgesrekord, her også. Forsinkelsen er på 1,5 år, inkludert åtte meters forlengelse og verftskonkurs. Etter flere runder i retten, ble prosjektet før jul slept til Stadyard i Måløy for ferdigstillelse. Det kunne nesten gått overende, hadde det ikke vært for stabeistet fra Alta og kompanjongen Gøran Thomassen Majala (36). – Det var godt vi var to. Gøran kom inn i rederiet i fjor vår. Helt uvurderlig, i den perioden vi har vært igjennom.

Det siste året har Rødberg Kristoffersen ikke bare bygget båt, men også bygget rederi, etter at drifta stort sett har vært nede og kvotene stort sett har vært leid ut. Nå er de 18 ansatte; to fulle skift på åtte mann hver, og to på land, der «tallknuser» Thomassen Majala er blitt daglig leder.

- Går det som vi tror, vil en normal årsomsetning ligge på mellom 40 og 50 millioner, sier den daglige lederen til Kyst og Fjord.

Business og følelser

Det er mye følelser i dette prosjektet. Sondre som i en alder av 23 år mistet faren, velkjente Jens Kristian Kristoffersen, og som driver rederiet videre, sammen med moren. Båten, som er oppfyllelsen av farens drøm, og som bærer hans navn. Sønnen, som gjør alt han kan for at denne båten skal bli perfekt. Og et byggeprosjekt som blir alt annet enkelt. Behørig omtalt i Kyst og Fjord og andre medier det siste halvannet året.

- Business og følelser. Det er vel den korteste oppsummeringa jeg har på alt dette, sier skipperen.

Satser på hysa

Det er hysa som skal skaffe rederiet overskudd og mange arbeidsdager, kvota på 3000 tonn står øverst på lista over hva den nye båen skal drive med. De kommer ikke i mål med hysekvota dette året, men har det som klart mål for neste år. Torskekvota på 500 tonn er kun til innblanding. 600 tonn sei og 700 tonn NVG-sild utgjør resten av kvotegrunnlaget. Planen er å bygge seg opp med mer kvote, men ikke så mye at det skal gå ut over prioriteringene. Eller som Sondre sier:

- Vi skal ikke bli plaga med for mye kvote på andre fiskeslag.

Hysa skal tas på land levende eller fryst, til Båtsfjord og andre fiskevær som satser på kvalitet og hyse. – Hysa er en kjemperessurs, når du bare sikrer kvaliteten, sier Sondre, og fortsetter:

- Å bygge en båt som kan ta vare på kvaliteten i alle ledd har vært helt overordna. Dessuten at den skal være lettrodd. Et rasjonelt drivverk du ikke trenger 1000 mann for å betjene. Og om alt skulle gå skeis; det skal være en attraktiv båt som verden vil ha, og som andre gjerne vil drifte videre. Det er dette jeg har tenkt på, natt og dag, sier Sondre, som håper prosjekt som dette ikke blir uglesett i dagens fiskeri-Norge.

- Vi skal skaffe arbeidsplasser, til fiskeindustrien i Finnmark. Vi skal være med og holde hjulene i gang, året rundt. Stor kyst er viktig for kysten. Med denne båten trenger vi ikke se på værmeldinga, vi går uansett.

Designet for Svalbard

Det er små vinduer i styrhuset som hindrer varmetap. Det er varmepumper overalt. Båten skal til Bjørnøya på hysa, og gjerne nord til Svalbard. Den er uten isklasse, men skal ellers tåle mye kulde.

Lastekapasiteten er på 480 kubikkmeter. 300 av dem ligger i et kombinert lasterom som både kan brukes til levendefangst, frys, fersk i kar og fersk i bulk.

Båten har 8 lugarer, og sengeplass til 12. Her er trimrom og vaskerom, messe. Diselbrenner til oppvarming på 90 kilowatt.

Båten glir godt, den marsjer i 11-12 knop, økofarta er på 9,5, også det viktig når man skal ha såpass omfangsrik aksjonsradius.

- Det ligger vanvittig mange timer grubling under denne båten. Nå gleder vi oss alle til å se alt sammen i praksis, sier skipperen.

- Er bare så klar for dette

- Du aner ikke, vi er bare så klar for dette, sier daglig leder i rederiet, Gøran Thomassen Majala.

Forretningsmannen og kompisen kom inn i rederiet for et drøyt år siden, etter å ha bygget opp en verkstedsbedrift, som han solgte til et større selskap. Majala er av tjukkeste fiskerislekt fra Havøysund, men har selv ikke drevet i bransjen tidligere.

- Etter så lang stillstand, måtte vi ha inn driftskapital. Vi kjøpte 90-fotingen Nordsild i fjor, og fikk den i fiske i løpet av 14 dager. På fire måneder fikk vi en inntekt på 16 millioner, og tilsvarende nå siden nyttår. Nå skal den selges igjen, men gjett om den har gjort jobben, sier han.

Også for Gøran handler dette om forventninger, og åpne spørsmål.

– Ennå har vi ikke sett båten i drift. Vi kan håpe og planlegge, vi kan tro at vi skal ta fisk om bord for 40-50 millioner kroner, men det gjenstår å se. Ting kan fortsatt skje.

- Sondre og jeg gjør nok ting utenfor A4-boksen, vi tror at 1+1 blir 11. Men vi vet jo ikke, det kan bli null. Nå er vi bare å klar for dette, klar for å sparke i fra oss og sette i gang.

Fakta, «Jens Kristian»:

Lengde: 48 meter

Bredde: 9,5 meter

Vekt: 650 brutto tonn

Lasterom: 480 kubikkmeter

Lugarer: 8

Hovedmotor: 1314 kW

Hjelpemotor: 2x350 kW