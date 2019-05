Klar for blåkveita i eget industribygg

I 2015 kom Mikal Rafal Molnes fra Romsdal til Kiberg for å bli fisker med eget fartøy. Etter tre fartøykjøp kjøp han likegodt eget fiskebruk . Nå gjør han seg klar for blåkveita med det tidligere Wøhni-bruket som han betalte 2,5 millioner for, som base.