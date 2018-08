Klar for fiskerimesse

Det er en høyst oppegående næring kronprins Haakon vil møte når han tirsdag åpner fiskerimessa i Trondheim. Siden 2012 har det kun gått en vei, nemlig oppover med norsk sjømatindustri.

Foto: Magnus Fiskum

Den norske sjømatnæringen har hatt en sammenhengende vekst i verdiskapingen siden 2012. I 2017 var verdiskapingen inklusive ringvirkninger på nesten 94 milliarder kroner, vier en oversikt Sintef har utarbeidet..

Ringvirkningene doblet

De siste 10 årene er ringvirkningene alene blitt doblet, og leverandørindustrien står nå for en verdiskapning på over 30 milliarder kroner.

SINTEF har siden 2004 gjennomført årlige analyser av fiskeri- og havbruksnæringens økonomiske og sysselsettingsmessige betydning. Analysene gjennomføres som samarbeidsprosjekt mellom SINTEF Ocean og SINTEF Teknologi og samfunn.

Den siste undersøkelsen viser at samlet sysselsettingseffekt av norsk sjømatnæring har stabilisert seg rundt 58 000 årsverk de to siste årene.

Preges av optimisme

Dette vil årets fiskerimesse være preget av. For fortsatt peker alle piler oppover, når fiskeri-Norge samles i Trondheim. Nor-Fishing har siden 1960 vært et viktig nasjonalt og internasjonalt møtested for fiskerinæringen, og er i dag en av verdens ledende messer for fiskeri-teknologi. De siste årene har Nor-Fishing samlet rundt 15.000 besøkende fra opptil 50 nasjoner. Her presenteres alle nyheter av betydning.

Under Nor-Fishing arrangeres en rekke seminarer, foredrag og debatter. Under messen kan man delta på ulike sosiale arrangementer både på dag- og kveldstid.