Klar for flere båtkjøp

Gunnar Klo AS har minoritetspost også i denne båten. Og kommer den en dag for salg, er ikke selskapet et øyeblikk i tvil om at de vil søke dispensasjon for den også.

Foto: Erik Jenssen

For et selskap som har ett bein i rødfisk og ett i hvitfisk var adgangen til å eie et kystfartøy en viktig strategisk avklaring med tanke på fremtiden for hvitfisk-delen. Far Gunnar Jarl og sønn Kristian Klo ser nå en langt bedre fremtid for hvitfisken, og sier de kommer til å være aktive i båtmarkedet.

Gunnar Jarl og Kristian Klo er klare for å gjøre de båtkjøp som kreves for å sikre råstofftilgangen.

Fra før har selskapet signalisert at de vil skifte ut 15 meter lange «Morgenstjerne» med en 70-foting, og strukturere den opp med flere kvoter. Nå slår industriselskapet fast at de også vil skaffe flere båter hvis det blir nødvendig. I tillegg til engasjementet i «Morgenstjerne» har selskapet en 49 prosent aksjepost i 14,6 meter lange «Øyland».

- Nå drives jo den av unge folk som ikke har signalisert at de vil ut, men om det en dag skulle bli snakk om salg av den båten vil vi levere ny søknad om dispensasjon. Vi kommer ikke til å godta at noen andre kjøper båter som vi i dag har eierskap i, sier Gunnar Jarl.

Han utelukker heller ikke at noen i selskapet skaffer seg en posisjon på blad B, slik at man kan vokse ytterligere i kvotemarkedet.

- Vi gjør dette fordi vi må. Vi vurderer ikke disse grepene fordi vi ønsker å spekulere vilt i kvoter, vi gjør det for å skaffe oss råstoff, sier Kristian.

Les mer i denne ukes papirutgave av Kyst og Fjord.

Klikk her for å kjøpe en digital enkeltutgave eller bli abonnent.