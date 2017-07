Klar for havbrisling

I år åpnes det for havbrislingfiske fra 1. august. Totalt har norske fartøy til disposisjon 10.000 tonn i EU-sonen. Nytt i år er at fisket kan pågå frem til 31. mars 2018.

Foto: Scanfishphoto

Det er fartøy med ringnottillatelse, pelagisk tråltillatelse og nordsjøtråltillatelse som har adgang til å delta i fisket. Men for å kunne delta i fisket er det krav om skriftlig påmelding, skriver sildelaget.

Loddtrekning

Utseilingsrekkefølgen for fisket er bestemt med grunnlag i loddtrekning. Utseilingsrekkefølgen som ble trukket foran 2016-sesongen gjelder også i 2017, men der fartøy som fikk adgang før 12. januar 2016 plasseres nederst på listen for 2017. I tillegg vil fartøyer som ikke var med i trekningen for 2016, men var påmeldt for 2017 innen fristens utløp 30. juni 2017 kl 2400, bli plassert på utseilingslisten foran fartøyer som fikk adgang før 12. januar 2016 i henhold til trekningsrekkefølgen.

Maksimalkvote

Det er satt en maksimalkvote på 550 tonn. Dette innebærer at det i utgangspunktet vil være anledning til å la inntil 18 fartøyer få ta utseiling til årets havbrislingfiske. Maksimalkvoten bortfaller dersom fartøy ikke har tatt utseiling innen fristen, 1. november 2017. Dersom fartøy frafaller å fiske før utløpet av utseilingsfristen, vil Norges Sildesalgslag gi utseilingsadgang til neste fartøy på trekningslisten. Når Norges Sildesalgslag går videre på trekningslisten, er fristen for å ta utseiling 72 timer (tre døgn) etter at fartøyet er gitt utseilingsadgang.