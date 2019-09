Klar for høstens makrellslag

Makrellflåten begynner nå å røre på seg etter at «Fiskebas» rett før helga tok høstens første makrellkast i norsk sone.

«Fiskebas» som var på leting sammen med «Odd Lundberg» og «Norderveg» var den første som fikk nota i sjøen, og kunne melde inn 215 tonn som høstens første fangst.

Ifølge skipperen var det topp kvalitet på fisken etter at japanske inspektører kvalitetssikret fangsten mens den ble losset ved Global i Florø

- De sier kvaliteten er veldig god og makrellen er åtefri, forteller skipper Geir Magne Madse på Fiskebas til Sildelaget.

Helt vest i norsk sone

Fangsten til Fiskebas ble tatt helt vest i norsk sone og foruten Fiskebas var Norderveg, Odd Lundberg og to færøyinger på feltet.

- Vi så en del flekker, mange var store og de kastet vi ikke på. Nå er vi i gang og det er veldig kjekt, sier Madsen.

Færøyingene på feltet, blant annet innleide Gitte Henning, har meldt at de ikke finner noe fisk i færøysk sone og det ser ut som den nå har forflyttet seg til norsk sone.

- Vi håper den blir her en god stund og ikke vandrer inn i EU-sonen. Så vi satser på gode fangster i norsk sone, forteller skipper på Norderveg, Tor Håkon Våge, som er på vei til Prima Seafood i Egersund for lossing.

Blir trangere på fiskefeltene

Både Madsen og Våge ser positivt på sesongen og er glad for å endelig være i gang.

- Når vi er ferdig å losse drar vi rett ut igjen, vi har med oss fem stykker fra HI også som må rekke et fly til Oslo på mandag, så vi satser på at det blir bra fangster framover, både for vår del og deres, avslutter Madsen.

Åge Røttingen ved Sildelagets salgsdesk sier at et par andre fartøy nå er på vei ut til feltet og forventer flere går i helgen og når de får høre litt mer om kvaliteten på fisken.

Ifølge Sildelagets inspektør, Trond Remøy, som er tilstede på lossingen av Fiskebas i Florø så er makrellen av topp kvalitet, fast i fisken og lite åte.