Klar for lakseauksjon

I dag starter auksjonen av de nye oppdrettstillatelsene i grønne produksjonsområder.

Nærings- og fiskeridepartementet har tidligere besluttet at det skal auksjoneres ut nye oppdrettstillatelser i grønne produksjonsområder.

- Oppdrettsnæringen er viktig for norsk verdiskaping, og bidrar til å sikre aktivitet og arbeidsplasser langs kysten. Nå legger vi ut nye tillatelser til salgs, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Hvor lenge auksjonen vil vare avhenger blant annet av budgivningen i auksjonen. I 2018 varte en tilsvarende auksjon i tre dager.

- Dette er en god mulighet for oppdretterne til å øke produksjonen. Auksjonen legger til rette for at de som blir tildelt tillatelsene, er de som verdsetter dem høyest. Nå venter jeg spent på utfallet av auksjonen, sier fiskeri- og sjømatministeren.

Fakta

Tabell: kapasitet til salgs på auksjon

Produksjonsområde Tilgjengelig kapasitet 1 - Sv.gr-Jæren 977 2 – Ryfylke 2 082 6 - N.Møre-S.Trøndelag 6 384 7 - N.Trøndelag+Bindal 2 915 8 - Helgeland-Bodø 3 648 9 - V.fjorden-Vesterålen 3 855 11 - Kvaløya-Loppa 2 481 12 - V.Finnmark 4 005 13 - Ø.Finnmark 842 SUM 27 189

Tildeling til fastpris