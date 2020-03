Klar for mer kontroll og tøffere reaksjoner

Sjømat Norge støtter forslagene fra Fiskerikontrollutvalget om bedre tilsyn og strengere sanksjoner for regelbrudd.

Sjømat Norge slutter seg til Fiskerikontrollutvalget i at det er behov for å styrke den nasjonale ressurskontrollen, skriver sjømatorganisasjonen i en melding.

- Rett å reagere hardere

– Fiskerinæringen er basert på høsting av fornybare ressurser. Bærekraft, etterlevelse av regelverket og like konkurransevilkår er avgjørende for å utvikle næringen videre. Derfor mener vi det er rett og rimelig at det innføres strengere reaksjoner mot de som ikke forholder seg til regelverket, sier Sverre Johansen, direktør for industri i Sjømat Norge.

Kontrollutvalgets innstilling NOU 2019: 21 «Fremtidens fiskerikontroll» har vært ute på høring, og Sjømat Norge skriver i sitt høringssvar at det er behov for både bedre kontroll og økt kompetanse hos tilsynsmyndighetene.

Et av tiltakene Sjømat Norge støtter er midlertid eller permanent er inndragelse av tillatelser, og at det bør gjennomføres en fullstendig regelverksgjennomgang av fiskerilovgivningen.

– Vi er enige med utvalget i at reaksjonshjemler og straffenivå bør gjennomgås. Midlertidig tilbakekallelse av tillatelser og kjøperregistrering vil være en effektiv reaksjonsform mot alvorlige overtredelser. Sjømat Norge støtter utvalget i at rammene for dette må utredes nærmere, sier Johansen.

– Fiskerikriminalitet og brudd på regelverket skaper ulike konkurransevilkår, og medfører at seriøse virksomheter taper i konkurransen – både i råstoffmarkedet og ute i sluttmarkedene. Tiltak som sikrer etterlevelse av lover og regler er en nødvendig del av en ansvarlig fiskeriforvaltning og en fungerende rettsstat, sier Johansen,

Vil innføre elektronisk rapportering

For å sikre bedre kontroll er det helt nødvendig å øke kompetansen og ressursene hos tilsynsmyndighetene.

Gitt dagens teknologi og praktiske løsninger, så er det særlig kritisk at det sikres bedre kontroll ved landing. Dersom selve landingen og innveiingen sikres, så vil behovet for en rekke andre tiltak falle bort.

Må unngå unntaksbestemmelser

– Fiskerikriminalitet og ulike brudd på regelverket undergraver forvaltningen av fellesskapets ressurser, og skader både miljøet og næringen. Derfor er vi er sterkt imot unntaksordninger og dispensasjonsadganger for deler av regelverket basert på størrelse, sier Johansen.

Johansen understreker at det haster med å følge opp forslagene fra Fiskerikontrollutvalget.

-Utvalget har pekt på flere tiltak som kan settes i verk raskt, og det er viktig at myndighetene nå følger opp. I dette arbeidet med næringen involveres tett, for å sikre at tiltakene er treffsikre og tilpasset den praktiske hverdagen til bedriftene, avslutter Johansen.