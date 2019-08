Klar for nytt eventyr

I en opphetet diskusjon beskrev ordføreren ham som det som henger under hesten. Men det skal atskillig mer til for å sende Rune Ellingsen til bunns. En supertanker gjorde et forsøk i Det Indiske Hav i 2006. Men selv det var ikke nok. Nå jakter han nok en gang på ordførertaburettet.