Klar for nytt fiskeeventyr

Norsk sjømatnæring krysser fingrene for et nytt eksporteventyr etter at Kina begravde stridsøksen. Det merkes på den norske oppslutningen ved den kinesiske sjømatmessen som startet i går.

Foto: Sjømatrådet

Sjømatrådet rapporterer at rekordmange norske utstillere er med til Kina når Innovasjon Norge for 12. gang arrangerer den norske fellesstanden på sjømatmessen, China Fisheries & Seafood Expo (CFSE) fra 1.til 3. november i Qingdao i Kina.

18 norske bedrifter

I år deltar 18 norske bedrifter på den norske standen som skal synliggjøre norsk sjømatnæring for rundt 28 000 innkjøpere fra hele Asia og fra mer enn 100 land. Til sammen er det over 1400 utstillere fra over 45 land til stede på messen. Siden oppstarten i 1996, har China Fisheries & Seafood Expo rukket å bli den største møteplassen for sjømathandel i Asia.

- Vi ser en økende interesse for norsk sjømat i Kina. Vi ser også en stadig større etterspørsel etter bedrifter med nye arter og andre produkter basert på andre marine bioråvarer. Dette gir Norge gode muligheter. Det er gledelig å se at vi har med oss så mange norske utstillere og at normaliseringen av forholdet mellom Kina og Norge resulterer i et tettere samarbeid og økt eksport fremover, sier Ole Henæs, Regionsdirektør Asia i Innovasjon Norge.

Ole Henæs, Regionsdirektør Asia i Innovasjon Norge.

Enormt potensiale

Potensialet for norske sjømateksportører i Kina er enormt. I løpet av de siste fem årene, har verdien av Kinas sjømatimport nesten fordoblet seg – til mer enn US $ 9 milliarder. Samtidig vokser Kinas sjømatkonsum med 10 prosent i året. Innen 2030 spår Verdensbanken at Kina vil stå for 38 prosent av det globale sjømatkonsumet.

Kina er med dette det viktigste og mest dynamiske sjømatmarkedet i verden. Totalt eksporterte Norge rundt 143 tusen tonn sjømat til Kina i 2016 til en verdi av 2, 7 millioner kroner. Frem til og med september 2017 har sjømateksporten til Kina økt med 32 prosent tonn fisk.

Den norske fellesstanden

Ikke bare laks

Etterspørselen etter norsk sjømat i resten av Asia er også stor. Norsk sjømat regnes som mer bærekraftig og av høyere kvalitet enn fisk fra mange andre land. Det er fortsatt stor etterspørsel etter norsk laks, men det er også en økende etterspørsel etter andre sjømat produkter.

- Kina og andre asiatiske land er opptatt av en bærekraftig utvikling og modernisering av fiskeri- og akvakulturnæringen. Dette kan bety økte muligheter for norske leverandører av teknologi og tjenester. For å lykkes er det avgjørende å finne riktige samarbeidspartnere for implementering av norske løsninger i Kina, sier Knut R. Sørlie, leder av Innovasjon Norges kontor i Kina.