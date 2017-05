Klar for selvpisking

Om ikke fiskeriminister Per Sandberg har fått så hatten passer før, så kan han bare gjøre seg klar, når han onsdag og torsdag reiser til Melbu og Vardø for å informere lokalbefolkningen om hvorfor pliktsystemet skal bort.

Fiskeriminister Per Sandberg ønsker å diskutere og informere om pliktsystemet og inviterer til folkemøte på Melbu onsdag 10. mai.

- Mitt håp er at vi under dette møtet kan ha en faktabasert diskusjon. Her vil jeg redegjøre for hvorfor regjeringens forslag om å fjerne pliktene vil styrke Nord-Norge. Det er bred enighet om at vi har et pliktsystem som ikke gagner Nord-Norge. Regjeringens forslag vil tjene kystsamfunnene bedre enn pliktene har gjort, sier Sandberg.

- Regjeringen vil ha trygge arbeidsplasser i denne næringen. Da trenger vi en lønnsom sjømatindustri, og det vil våre forslag bidra til. Jeg har respekt for at ikke alle er enige i dette, men jeg håper at vi gjennom folkemøtet kan få alle fakta på bordet. Og jeg håper så mange mulig møter opp for å diskutere denne viktige saken, sier Sandberg.