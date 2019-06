Klare for vindkraft på Utsira

Etter at energiministeren tirsdag åpnet for vindkraft på Utsira Nord og Nordsjøen sør presenterer nå den første aktøren sine planer.

I en pressemelding fra selskapet Unitech Offshore skriver gründer og styreleder Gunnar Birkeland at selskapet og dets partnere har foreberedt seg i flere år på et kommende stort hjemmemarked for flytende vindturbiner.

- Vi gleder oss stort over å kunne realisere våre planer, som vil lede til et nytt, norsk eksporteventyr.

Birkeland skriver at hans selskap sammen med Kværner, Equinor, Metcentre og mange flere har etablert Norwegian Offshore Wind Cluster (NOWC). Klyngen arbeider utelukkende med å etablere komplette leverandørkjeder innen flytende vind, og åpne markeder for dette. Det samarbeides godt også med andre viktige havklynger i denne prosessen; GCE Ocean Technology, NCE Maritime Cleantech, Norwegian Marine & Energy Complex og ikke minst Katapultene Sustainable Energy og Ocean Technology.

- Vi har lagt ned betydelig ressurser og tid i dette fordi vi vet at Norge, industrien og andre kompetansemiljøer nå får en unik mulighet til å ta ledelsen i det som blir en gigantisk global utbygging.

Unitech Offshore AS har ifølge pressemeldingen investert betydelig på flere områder for dette formålet.

- Gjennom 3 års arbeid med ledende kabeleksperter har vi hele 11 patenter under utarbeidelse og godkjenning. Etter utelukkende positive tilbakemeldinger håper vi disse vil revolusjonere måten man transporterer strøm fra vindmøller til land.

- I dette prosjektet deltar en rekke norske bedrifter og vi bygger like mye kompetansemiljøer som vi lager produkter og løser reelle problemer. Videreforedlet aluminium basert på norsk vannkraft inngår som et viktig element.

Unitech har overtatt Hywind Demo (nå Zefyros) – verdens første flytende vindmølle – og tilrettelagt for at neste generasjons flytende piloter skal kunne kobles opp til denne med nye kabelløsninger. Den første allerede om under ett år, ifølge pressemeldingen.