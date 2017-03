Klare med prisene

Norges Råfisklag og Sjømat Norge er blitt enige om prisen på rognkjeksrogn. Samtidig er kravene til produksjonslokalene innskjerpet.

Prisene som gjelder fra og med 23 mars er følgende:

Rogn av rognkjeks, utilvirket: Kr 34,- pr kg

Rognkjeksrogn, sjøltilvirket i tønner: Kr 4.700,- per tønne

Råfisklaget skriver at prisen gjelder rognkjeksrogn hvor vann er frasilt. Fisker som sløyer på sjøen må sørge for at rognen legges til forsvarlig avsiling i minimum 20 minutter før levering. Når sløying foregår på land bestemmes rognvekten etter avsiling av vann i 20 minutter.

Minsteprisen for rogn levert i tønner skal inneholde 105 kg netto rognvekt. For tønner med lavere rognvekt kan prisen reduseres forholdsmessig.

- Overfor sjølprodusenter gjør vi oppmerksom på at Mattilsynet har innskjerpet kravene til produksjonslokale. Sjølprodusenter anmodes om å kontakte Mattilsynet for å få avklart hvilke hygienekrav som stilles. Videre må de, etter godkjenning fra Mattilsynet, melde seg for Norges Råfisklag før produksjonen tar til og når tilvirket kvantum gjøres klart for salg. Fartøyer påmeldt for sjølproduksjon av rognkjeksrogn vil bli offentliggjort på www.rafisklaget.no, heter det i meldingen