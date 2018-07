Klarer å holde trykket oppe

Den siste uken er det først og fremst havfiskeflåten som har sørget for aktiviteten i filétnæringen. Spesielt trålerne har sørget for råstoff til de som ikke har tatt sommerferie.

Det betyr ikke at kystfisket ligger helt nede. Fortsatt er det fartøy som er aktive. Størst aktivitet er det i Øst-Finnmark med brukbare leveringer av både torsk og sei fisket med snurrevad, framgår det av Råfisklagets siste rapport. - I tillegg er det et bra fløytlinefiske etter hyse i området og det samme gjelder for teinefiske etter kongekrabbe. Langs kysten av Helgeland og Nordmøre er fisket etter taskekrabbe også bra.

Også i det typiske sommerfisket etter sei med not, får de få som deltar gode fangster.

Økt omsetning

Råfisklagets ukeomsetning ble 181,9 mill kroner (foreløpig tall) i uke 29. Leveranser fra 2 russiske trålere stod for 8,5 mill kroner, hvorav 400 tonn torsk ga en verdi på 6,7 mill kroner. Omsetningen for norske båter kom dermed opp i 173,4 mill kroner, fordelt med 55,5 mill kroner på ferskt råstoff og 117,8 mill kroner på fryst.

Ukeomsetninga var opp fra 121,3 mill kroner uka før, hvorav landinger fra russiske båter utgjorde 8,6 mill kroner. Totalen for norske båter var da 112,7 mill kroner, fordelt med 64,9 mill kroner på fersk og 47,7 mill kroner på fryst råstoff.

Uke 29 i fjor ga en total på 105,8 mill kroner, hvorav 102,9 mill kroner gjaldt landinger fra norske båter, fordelt med 39,3 fersk og 63,0 fryst.

Ligger 660 millioner foran

Råfisklagets totalomsetning hittil i år, pr uke 29, er kommet opp i 8,6 milliarder kroner, opp 660 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor.