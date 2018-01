Klart for Hjeltnes-kvota

Nå er det klart for påmelding til å ta den såkalte «Hjeltnes-kvota». Påmeldingsfrist er 15. april, fisket begynner 1. mai.

Foto: Dag Erlandsen

Fartøy i kystfiskeflåten kan delta. Ordningen gjelder torsk landet på bestemte vilkår, ved mottak i Gamvik og Lebesby kommuner.

Som kjent besluttet Nærings- og fiskeridepartementet i fjor å innføre en midlertidig distriktskvoteordning i 2018 og 2019. Det er satt av 3 000 tonn torsk per år til ordningen.

For å bli tildelt distriktskvote må fartøyene melde seg på til Fiskeridirektoratet ved å sende inn utfylt påmeldingsskjema. Dette gjøres via dette elektroniske skjemaet.

Også skjema i papirformat kan lastes ned, det finner du til høyre på denne sida hos Fiskeridirektoratet. Skjemaet sendes på epost til postmottak@fiskeridir.no, faks 55 23 80 90 eller per brev til Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen. Påmelding må være Fiskeridirektoratet i hende innen 15. april.

Distriktskvota blir tildelt som maksimalkvote og direktoratet vet ikke kvotestørrelsen per fartøy før de har fått inn alle påmeldingene. Direktoratet vil følge utviklingen i fisket og vurdere refordelinger underveis, for å legge til rette for at avsatt kvantum tas før årsskiftet.

Påmeldte fartøy som ikke har landet fangst på ordningen innen 1. oktober mister retten til å delta i ordningen ut kvoteåret.

Fangst landet på distriktskvote utgjør ikke grunnlag for bonusordninger av torsk.