Klart for «Sikker fisker»

Det er klart for en ny konferanse om hverdagen i et av Norges farligste yrker.

– Den norske fiskeren har i dag landets farligste yrke. Å delta på Sikker Fisker-konferansen burde være et must for dem alle, sier tidligere fisker, nå saksbehandler og inspektør i Sjømannsforbundet, Erlend Hanssen i en pressemelding.

I år arrangeres konferansen i Ålesund 6. – 7. mai. Aktuelle tema som stabilitet, design for sikkerhet, tretthet hos fiskere, øvelse og redning står allerede på programmet. I tillegg er det satt av god tid til dialog og spørsmålsstilling til Sjøfartsdirektoratet.

– Og så må vi ikke glemme festmiddag og underholdning! Vel fortjent etter et hardt vinterfiske, sier Hilde Stange, seniorrådgiver underavdeling fiskefartøy i Sjøfartsdirektoratet.

Konferansen er gratis for alle yrkesfiskere – det eneste du må gjøre er å melde deg på, og det kan du gjøre her. Erlend Hanssen mener konferansen kan være en øyeåpner for yrkesfiskerne og deres syn på sikkerhet om bord i egen båt.

– Å være fisker er i dag ensbetydende med å jobbe i Norges farligste yrke. Stygge ulykkestall følger næringen, og jeg håper at alle som har mulighet melder seg på Sikker Fisker-konferansen. De vil ikke angre, sier han.

I tillegg til god tilgang på fagkompetanse, er konferansen en av de viktigste møtestedene for å treffe kollegaer fra andre flåtegrupper, rederier og fartøy.

– Direktelinja inn mot myndighetene hvor en kan spørre om alt en yrkesfisker lurer på, er også gull verdt, sier Hanssen.

Han mener flere må bli bevisst sin egen arbeidshverdag, og understreker at en ikke trenger å være verken skipper eller styrmann for å delta.

– Tvert imot. Jeg håper så mange som mulig melder seg på. Spesielt den vanlige fiskeren, smiler han.