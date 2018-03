Klart for kvalitetsfisker

Nå er det klart for å kåre årets kvalitetsfisker igjen. Norges Råfisklag ønsker kandidater.

Foto: Dag Erlandsen

Kåringen går av stabelen i mai, og Råfisklaget mottar nå forslag til kandidater.

- Blant alle hardtarbeidende og dyktige fiskere i Råfisklagets distrikt, vet vi at det finnes fiskere og fartøy som strekker seg ekstra langt for å levere fisk av aller ypperste kvalitet. Disse vil vi løfte fram og hedre, sier rådgiver Charles Aas i Norges Råfisklag.

I mai skal Råfisklaget dele ut prisen «Årets kvalitetsfisker» for 15. gang. Prisen deles ut til én eller flere fiskere, eller hele mannskap, på fartøy som utøver sitt fiskeri med gode kvalitetsholdninger. Nå ønsker fiskesalgslaget hjelp til å finne årets kandidater.

Kåringen foregår slik: Folk sender inn sine kandidater. Råfisklagets fagjury går igjennom forslagene og sjekker referanser hos fiskekjøpere og kvalitetskontrollører. 30. mai kåres «Årets kvalitetsfisker» på Råfisklagets årsmøte i Tromsø.

Nominasjonen må ha bakgrunn i fiske eller fangst levert i Norges Råfisklags distrikt. Det er ingen restriksjoner i forhold til båttype, redskapstype eller fiskerier, men det stilles strenge krav til vinneren.

- Kandidatene skal ha gode holdninger til kvalitet og avpasse fangsten i forhold til båtens kapasitet. «Årets kvalitetsfisker» skal utstyre båten sin for umiddelbar bløgging, utbløding og kjøling, levere den beste fisken uansett om det er gode eller dårlige tider – og samtidig være et godt forbilde for andre, sier Aas, som mener det er viktig å sette kvalitetsarbeid på dagsorden. Selv om norsk villfisk i hovedsak har god kvalitet, viser Råfisklagets egne kontroller at det er rom for forbedringer.

- Råfisklaget ønsker økt fokus på kvalitet i alle ledd i verdikjeden. Vi ser at det ligger et stort potensial for enda større verdiskaping i næringen og da er kvalitetsarbeidet essensielt. Vi har faste kvoter på de fleste fiskearter og økt verdiskaping kommer dermed gjennom økt pris for fisken, sier Aas.

Du kan selv foreslå din kandidat her.