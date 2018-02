Klart for rapportering fra turistfiske

Fiskeridirektoratet har nå klart skjema som kan brukes for å rapportere fangst fra turistfiskebedrifter.

Skjemaet er digitalt og virksomhetene må bruke ID-porten for å logge seg inn.

Per 13. februar har 451 virksomheter registrert seg i turisfiskeregisteret, og alle disse er pålagt å rapportere all fangst som gjestene deres får av de fem artene torsk, sei, uer, kveite og steinbit.

- Vi kan ikke ta imot eposter eller rapporter per post eller faks - kun digitalt innsendte fangstrapporter vil bli registrert. Virksomhetene kan bruke skjemaet vi har utviklet til apper for fangstregistrering eller andre elektroniske løsninger som kommuniserer med vår database blir tilgjengelig, sier seniorrådgivar Trond Ottemo i Fiskeridirektoratet.

Rapport per tur per båt

På skjemaet skal virksomhetene rapportere antall fisker per båt per tur - også såkalte nullfangst ved at gjestene ikke får noen av de fem artene i det hele tatt. Dessuten skal det rapporteres hvor mange fisker av de fem artene som blir satt tilbake i sjøen på den enkelte tur. For å logge seg inn og rapportere må virksomhetene bruke ID-porten som kan være enten «Min ID», «Bank ID» eller annen godkjent pålogging.

- Vi har i tillegg til det digitale skjemaet også laget et enkelt papirskjema som virksomhetene kan be gjestene sine fylle ut for hver tur de er på sjøen, seier Ottemo.

Virksomheter som er registrert i Fiskeridirektoratets register over turistfiskebedrifter kan la gjestene sine ta med 20 kilo fisk eller fiskevarer ut av landet, mens alle andre som gjester Norge og som fisker i sjøen, kun kan ta med seg 10 kilo fisk og fiskevarer når de forlater landet.