Klart for sildeinnsig

Sildelaget forventer invasjon av norsk vårgytende sild i Tromsfjordene. Sildestimene ute i Norskehavet har satt fart mot land.

Foto: Scanfishphoto

- På dagtid da silda står for dypt for not er det registrert relativt store stimer som trekker i nordøstlig retning, skriver Norges Sildesalgslag i sin ukesrapport.

Et par båter har sist uke vært i Norskehavet på jakt etter NVG-silda, og laget har meldt inn 650 tonn sild fra disse. Silda som fanges er stor, med snittstørrelser på rundt 380 gram. Vanskelige vind og strømforhold gjorde fangstingen med not vanskelig, skriver laget, og fortsetter:

- Nå når flere båter er ferdig med makrellen, vil fokuset rette seg mot NVG-sild. Vi forventer at flere båter setter kursen mot Norskehavet i kommende uke. I tillegg vil noen båter leite i området fra Tromsfjordene og videre nordover mot Tromsøflaket.