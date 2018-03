Klart for skreifestivalen

I dag starter skreifestivalen i Vikna, få uker etter skreifestivalen på Myre. - Egentlig er det jo vår festival som er nummer én, siden vi har holdt på i 20 år nå.

Foto: Anne Grete Walaunet

Dag Erlandsen

dag@kystogfjord.no

Det sier prosjektleder Anne Grete Nygård Walaunet til Kyst og Fjord. Hun er til daglig ansatt i Kystmuseet Norveg i Rørvik, og museet har også en sentral plass i arrangementet.

- Men siden skreien kommer seinere til Vikna enn Vesterålen, må også festivalen nødvendigvis komme etter, legger hun til.

Nesten 100 unger tjuvstartet med Barnas Studietur på Nordbruket tirsdag formiddag. I dag onsdag er det Barnas Skreifestival med to forestillinger på Heimbrygga i regi av Kystmuseet Norveg og mellom forestillingene er det et fargesprakende Rogntog med ca. 250 barnehagebarn i Rørvik sentrum. På kvelden er det konsert med Variabel på Kysthotellet, og deretter er festivalen skikkelig i gang fra torsdag.

Dugnad

20-årsjubilanten er et skikkelig dugnadsprosjekt, der ikke en gang prosjektlederen vet hva som er totalbudsjettet.

– Aktørene har sine egne budsjetter og trår til med egne midler. Ta for eksempel flere ekstraturer med hurtigbåten «Foldafjord», teater med 100 amatørskuespillere eller innsats fra voksenopplæringa, som stiller med eksotisk tilbereding av skrei signerte våre nye landsmenn. Skal noen regne på dette, kommer man fort opp i flere hundre tusen kroner, men noen slik utregning tviler jeg på at noen har gjort, sier hun.

Fremveksten av en kystby

Det var særlig på slutten av 1800-tallet at folketallet i Vikna på alvor tok fart. I perioden 1876 – 1891 økte befolkningen med over 40 prosent, og kystbyen Rørvik begynte å vokse fram. Fredag skal historien gjenskapes, med premiere på vandreteateret «Rørvik… den første lille by på en øy..». Catrine Telle har regissert forestillinga, som teller i overkant av 100 amatørskuespillere og 15-16 scener/tablåer.

- Da blir det mørklagt i Rørvik sentrum. Vi skal tilbake til 1907, sier Nygård Walaunet.

I alt skal publikum i grupper vandre gjennom sentrum 14 ganger i løpet av helga.

Vandsøya

Vandsøya er en annen historisk plass i Vikna. Her blir det action, med 30-40 båter og skreifiske live, base på Sverresborg, den indre sjømannsmisjons base her ute gjennom mange år, og ekstraturer med buss og båt for at folk skal få oppleve det ekte skreifisket. Fisketur med skipper på Namdalskysten og fiskekonkurranse fra land eller båt er andre tilbud i samme kurven. Skrei-quiz på Heimbrygga, og kokkekurs på Ytre Namdal videregående skole er heller ikke langt unna, heller ikke rorbupub med levende musikk, skreidag med fiskarbondens marked, pubkveld hos Folla Kystlag eller havets festbord ved Kysthotellet Rørvik.

- Vi har jobbet hardt for at 20-årsjubileet blir husket. Nå tror vi at vi skal kunne ha noe for enhver smak, sier Anne Grete Nygård Walaunet.