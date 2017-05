Klarte 21 tonn på en dag

Fem år og to millioner kroner etter at de første skissene ble tegnet, har tørrfisknæringa fått sin automatiske sperremaskin.

Foto: Dag Erlandsen

Ved Hovden fiskeindustri i Bø i Vesterålen står en av de nye maskinene, som har levert et overbevisende resultat. Den har fungert upåklagelig denne vinteren, og har vært helt oppe i 2690 sperringer på en dag. Det betød 21 tonn fisk på hjell – helt uten feil. På normale dager ble det gjerne utført 1800 sperringer med 12-16 tonn på hjell, uten feil. De ansatte i Hovden var begeistret, dette var noe helt annet enn det de balte med i fjor. Nå var de var i mål, trodde de.

Får bukt med problemene

Ikke alle hadde samme opplevelsen. Nøyaktig samme maskin har stått i Sund, på Gimsøya og på Røst, med litt blandede erfaringer. Men dette regner maskinutvikler Lars Lyngaas å få kontroll på.

Lars Lyngaas regner med å få bukt med problemene.

- 10.000 ringer klipses på i løpet av en dag. Om det blir ti stopp i løpet av dagen, er det bare én promille feil. Men det er like fullt irriterende, og det skal ikke skje.

- Jeg har en nokså bestemt oppfatning av hvor problemet ligger. Feilen er ikke stor, men ganske irriterende, sier Lyngaas til Kyst og Fjord.

Intens og kortvarig

I 2012 satte næringa seg ned og begynte å tenkte og tegne. Dersom tørrfiskprodusentene kunne få en maskin som automatisk sperret fisken, det vil si bandt sammen to og to i sporden, slik at de kunne tas ut og henges på hjell, ville det bety et viktig framskritt for tilvirkerne.

Lyngaas ble satt på saken, finansiert av Innovasjon Norge og Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond, FHF. Første prototype ble satt opp for uttesting i 2013.

Et utviklingsarbeid av denne størrelsen vil normalt ta rundt to år, men tørrfisknæringa er forskjellig fra all annen prosessindustri. Sesongen er ekstremt intens og kortvarig, og det blir lite av kontinuerlig prøving og feiling, påpeker Lyngaas, maskinkonstruktør og daglig leder i Bacco AS.

- Når én feil er rettet opp, kan det godt være at sesongen er over og at vi må vente til neste sesong før vi kan teste videre, sier Lyngaas til Kyst og Fjord.

- Slik har årene gått. Etter det vi har sett denne vinteren, er det god grunn til å tro at vi nå er kommet i mål.