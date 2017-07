Klippfisken er alfa og omega

På Skjervøy takker Roy-Arne Pettersen klippfisken for at det er mulig å holde bruket i helårsdrift.

Foto: Irene Sandnes

– Hadde vi ikke hatt klippfisken, så ville det blitt produksjon bare i vintersesongen, sier Pettersen, som startet opp hvitfiskvirksomhet i havna igjen i 2014 etter at bruket hadde stått stille i flere år. Siden da har det vært vært ujevne sesonger, men årets vinterfiske klager ingen på.

- Det kom et sildeinnsig av de sjeldne, så tidlig på året hadde vi 52 båter som leverte her daglig, ja noen av dem leverte to ganger i døgnet, sier Pettersen til Kyst og Fjord.

Siden innsiget kom så tidlig på året, gikk mye av fisken rett ut som fersk uten vansker.

- Beste vintersesongen

- Det ble sagt at det var den beste vintersesongen her siden årtusenskiftet, sier Pettersen videre.

Bedriften heter Skjervøy Fisk og Skalldyr, men det går mest i fisk. De rekene som kommer på land her, kjøpes av Lyngen Reker og fraktes til deres anlegg i Lenangen.

- Vi hadde en tanke om å drive med reker her, derfor navnet. Vi har lagt det bort foreløpig. Vi manglet innfrysingsskap og lot det derfor være. Når vi så bestemte oss for klippfisktørkeri, så la vi rekene bort, sier han.

Det er klippfiskproduksjonen som holder folk i arbeid utenom sesongen. Roy-Arne Pettersen har kjøpt en god del notsei som har blitt produsert den siste tida. I denne perioden holder de 20-22 i arbeid. Ellers er det 15 – 18 personer i sving.

Onsdag denne uka var det imidlertid sommerstopp for Skjervøy Fisk og Skalldyr.

- Tabbe av kommunen

Oppstart vil skje ei uke inn i neste måned.

- Du har drevet fiskebruk flere stedet i Finnmark tidligere. Hvordan vil du karakterisere Skjervøy som fiskerikommune?

- Den er for nedadgående. Da kommunen kompenserte leveringsforpliktene her for 15 millioner kroner, tok de i bunn og grunn bort grunnlaget for å drive med anlegg her. Det som er av verdi, er selvfølgelig Lerøy og laksen. Det er kun vi og Årvikbruket som kjøper hvitfisk. Etter min mening var den handelen en stor bommert og hadde vi ikke hatt klippfisktørkeriet her, så ville det ikke blitt noe utenom sesongen. Den nåværende politiske ledelsen her var med på det og det var etter min mening korttenkt, sier den frittalende fiskekjøperen til Kyst og Fjord.

- Av sjarkflåten, så har vi tre yngre fiskere som leverer her, ellers er det mest pensjonister, slår Roy-Arne Pettersen fast.