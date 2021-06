Klippfiskseminar for åpne digitale dører

Når Sjømatustending i Portugal Johnny Thomassen inviterer til årets klippfiskseminar velger han å se det positive med å måtte arrangere digitalt og ikke et fysisk arrangement.

-Selv om vi selvsagt aller helst skulle ønsket velkommen til vakre Lisboa, så har det sine fordeler at man avholder et digitalt arrangement. Da er døren mye åpnere og terskelen mye lavere for å bli med, sier Thomassen i en artikkel på sjømatrådets nettsider der de ønsker velkommen til seminaret kommende onsdag.

-Om det finnes studenter, fiskere, journalister og andre sjømatinteresserte som har lyst til å lære mer om hva som skjer i dette spennende markedet, og utviklingen og fremtidsutsiktene for en av våre aller mest tradisjonsrike eksporter, så er det bare å koble seg på, sier Thomassen.

Klippfiskseminaret i Lisboa har lange tradisjoner, men i år blir det altså et digitalt webinar. Det er gratis for alle som er interessert. Alt man trenger å gjøre er å registrere seg på seafood.no.

-Den digitale løsningen åpner også for annet innhold og større spekter av tema, ettersom man ikke er avhengig av å samle alle i ett rom. VI har masse spennende å vise frem, så jeg gleder meg skikkelig – selv om jeg selvsagt håper at vi neste gang kan møtes i Lisboa, avslutter Thomassen.