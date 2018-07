Klo kjøper større båt

Fiskekjøper Gunnar Klo AS gjør nå som de har varslet, og skifter ut 15 meter store «Morgenstjerne» med et større fartøy.

Foto: Sjohav AS

Det vakte stor oppstandelse da Gunnar Klo AS fikk unntak fra deltakerloven høsten 2017, begrunnet i en vanskelig konkurransesituasjon. Selskapet fikk anledning til å overta aksjemajoriteten i rederiet Fugløyskjær AS, som de hadde eid 49% av i en årrekke.

Selskapet varslet tidlig at de ville fornye og utvikle rederiet med et større fartøy. Nå er nybåten på plass, gjennom kjøpet av 21 meter lange «Sjohav» fra Hordaland. Styreleder i Fugløyskjær AS, Kristian Klo bekrefter handelen overfor nettavisen Vesterålen Online.

- Det er en litt større båt som vi har planer om også kunne fiske levende på, så det er den biten der vi ser verdien i. Vi ser verdien av levendefangst både inntektsmessig og markedsmessig, ikke minst. Det er en nyere båt også, gamle «Morgenstjerne» er bygd i 1988, mens dette er en båt bygget i år 2000, sier Klo til Vesterålen Online.

Båten kjøpes uten rettigheter, og skal fiske på kvotene som inntil i dag har vært tatt på "Morgenstjerne". Fartøyet har per dato en torskekvote på 322 tonn, en hysekvote på 110 tonn, samt en seikvote på 484 tonn.

Ifølge Fiskeridirektoratets oversikt har "Morgenstjerne" så langt i sitt første år for industri-eieren fisket nesten utelukkende torsk. Torskekvota var tatt 2. mai, og det er fisket bare 28,7 tonn sei og 4,7 tonn hyse.