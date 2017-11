Klo vil bygge seg opp

Tillatelsen til å eie «Morgenstjerne» er bare inngangsbilletten til at Gunnar Klo AS får bygge seg opp med flere kystkvoter.

I går ble det kjent at fiskeriminister Per Sandberg har gitt grønt lys for historiens første dispensasjon fra deltakerloven for et kystfartøy. Lovanvendelsen er nøyaktig den samme som for Lerøy og Nergårds eierskap til industri-trålerne, får Kyst og Fjord opplyst fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Kyst og Fjord har ennå ikke fått Gunnar Jarl Klo i tale, men i en kommentar til Fiskeribladet, sier industri-nestoren på Myre at han har konkrete planer om å skifte ut 15 meter store «Morgenstjerne» med en 70-foting og anskaffe et større kvotegrunnlag.

- Kvotene vi har i dag gir oss mulighet til å anskaffe oss en båt opp til 21 meter. Det vil gi oss en langt bedre forutsening for videre drift av bedriften, sier Gunnar Jarl Klo til Fiskeribladet.no

Og det er ingen hvem som helst som nå legger ut på handletur i kystkvotemarkedet. Gunnar Klo AS har riktignok slitt med lønnsomheten i hvitfisk-delen av virksomheten sin, men inntektene fra lakseoppdrett gjennom selskapet Øyfisk, har de siste årene sørget for en solid bunnlinje i konsernet. I 2016 hadde Gunnar Klo AS et årsresultat på 49 millioner kroner, i 2015 var resultatet 9,8, og i 2014 var årsresultatet 30,3 millioner kroner.

Selskapet står i 2016 notert for en egenkapital på 200 millioner kroner, hvorav egenkapitalen utgjør 160 millioner kroner.