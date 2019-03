Klør etter å komme seg ut

For første gang på 40 år tilbringer Stig Meyer hovedsesongen på land. Han legger ikke skjul på at det klør i fingrene, men håper å få nye «Meybell» sjøklar før torsken forsvinner ut i havet igjen.

- Går alt som planlagt vil vi ferdig i midten av mai, sier Havøysund-fiskeren som for tiden oppholder seg i Grovfjord.

Tapt vintersesong er prisen for å få bygd det om vil bli en av landets største og mest moderne, 12,99-metringer.

Både han og kona Liv som har fast hyre om bord, har flyttet til Grovfjord for å få med seg innspurten. Til gjengjeld får de tatt alle avgjørelser umiddelbart, noe som gjør at de er i skarp rute i forhold til det siste skjemaet.

I dag snakker man mer om broa enn rorhuset. Her inspiserer Stig Meyer sin nye arbeidsplass.

Strandet i Kina

Etter den opprinnelige planen skulle de allerede ha vært i drift utenfor Finnmarkskysten. Men med dagens byggepraksis, er det mange krokveier på ferden fram mot ferdig båt. I dag foregår byggingen over hele verden. Aluminiumsskroget i «Meybell» er til eksempel knekket i Belgia, sveiset sammen i Kina og ferdigstilles i Grovfjord. Dermed blir det mange flaskehalser å forsere, noe ekteparet Mayer fikk erfare da de ferdigbøyde aluminiumsflakene skulle inn i Kina. Her ble det full stopp på grunn av tolltull. Det sørget for forsinkelse i resten av prosessen og gjør at årets vinterfiske gikk fløyten.

Tilpasset

Nå går det til gjengjeld på skinner. Stig Meyer er svært fornøyd med framdriften etter at det ferdige skroget kom til Norge. Samtidig er han ikke i tvil om at nybåten vil bli helt etter deres ønske.

Messa om bord blir som en egen liten leilighet, kan Liv Meyer slå fast. Det vil si, så liten blir den ikke med sine 30-40 kvadratmeter.

- Grovfjord Båtbyggeri er svært lydhøre i forhold til våre ønsker. I prosessen her i Grovfjord har vi fått tatt alle justeringer vi mener må til for å få en båt som er helt tilpasset det vi vil ha, sier Meyer.

Selv har han ansvaret for å få på plass tilpasningene på dekk, mens kona sørger for at de får oppfylt sine krav innvending – i tillegg til papirarbeidet som skal på plass før båten kan tas i bruk.

- Det er mange detaljer som skal stemme, derfor har vi jobb nok her på verftet.

Ekteparet Meyer føler derfor ikke at de bare går rundt å trør luft, mens kollegene i nord kan bryte i land torsk.

Shelterdekk

«Meybell» er i hovedsak bygd over samme lest som fiskebåten «Sofie» som var ferdigstilt ved samme båtbyggeri sist sommer. «Meybell» er på sin side sheltret, slik at det aller meste av arbeid vil skje under tak. Meyer er ikke i tvil om at det vil gi en helt ny arbeidssituasjon under fiske på Finnmarks-kysten spesielt når det er slaps, snøvær og kuling.

Båten har tre lasterom på til sammen 52 kubikkmeter. Dermed er det en liten gigant, med sine 12,66 meter. Båten er rigget for snurrevad, line- og teinedrift, samt spesialdesignet for føring av levende fisk.

Dette er ett av tre lasterom. Skipper Stig Meyer sier det ikke kan sammenlignes med hva han er vant til.

I tillegg er den spesialtilpasset for fangst av kongekrabbe, samt at den er klargjort for oljevernberedskap som Meyer har deltatt på de siste årene. Dermed blir det en allsidig svær fiskebåt.

20 millioner

Sluttsummen for nybåten er ikke helt klar. Til sammen regner likevel Stig Meyer med at investeringen vil beløpe seg til nærmere 20 millioner kroner. Selv om summen er høy, er han ikke skremt over det, ettersom han nå får en arbeidsmaskin som vil gi både ham og kona Liv en helt ny hverdag. Ikke minst vil de kunne utvide sitt driftsområde betraktelig, selv om han likevel regner med at det er på de faste områdene utenfor Måsøy han først og fremst vil drifte. Slik vil det være også i framtiden, selv om de nå nærmest vil ha huset med seg hvor de enn måtte drifte.