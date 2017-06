Kniver om storkontrakt

Westcon Group, Kleven Verft og Vard Group kjemper om å få bygge de nye Nordkapp-skipene. Avgjørelsen faller om noen måneder.

Foto: Forsvarsmateriell

- Vi er nå midt inni forhandlingene. Jeg kan ikke angi noe nøyaktig tidspunkt for når dette blir avgjort, men vi snakker om noen måneder, sier prosjektleder Odd Magne Nilsen til Kyst og Fjord.

Det var i september i fjor at trekløveret Erna Solberg, Ine Søreide Eriksen og Siv Jensen begynte å lekke detaljer fra årets forsvarsbudsjett. Som en håndsrekning til norsk verftsindustri i krise, ville regjeringen fremskynde byggingen av tre nye helikopterbærende kystvaktskip med hele to år. Samtidig slo de fast at skipene skal bygges av norske bedrifter, i motsetning til de norske fregattene, som ble bygget i Spania. Kontraktene er på om lag seks milliarder til sammen, rundt to milliarder per skip.

Skipene skal «løse pålagte oppgaver i hele Norges interesseområde, inkludert arktiske farvann. Dette stiller krav til fartøyenes havgående egenskaper, styrke, stabilitet, helikopterkapasitet, isgående egenskaper, sensor og kommunikasjonskapasitet» skrev regjeringen i budsjettforslaget. For dette de fikk støtte i Stortinget.

Mer i papiravisa