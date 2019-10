Knut Werner Hansen ble æresmedlem

Landsmøtet i Norges Fiskarlag inntok i dag Knut Werner Hansen som nytt æresmedlem.

Hansen er kjent både for sitt mangeårige engasjement i Fiskarlaget, men også i politikken forøvrig.

Slik lyder Fiskarlagets begrunnelse:

Knut Werner Hansen er fra Skjervøy og bosatt i Vannvåg i nabokommunen Karlsøy. Han har siden 1988 representert Arbeiderpartiet i fylkestinget i Troms og siden 2011 har han vært fylkesordfører i hjemfylket.

Han har samtidig med sitt politiske engasjement i en årrekke vært en viktig talsmann for norske fiskere. -Jobben hans som politiker og tillitsmann har over år bidratt til at fiskernes hverdag og fiskernes muligheter på havet har blitt bedre. Det sa leder Kjell Ingebrigtsen i Norges Fiskarlag da han inviterte Fiskarlagets landsmøte til å utnevne det nye æresmedlemmet.

Ingebrigtsen viste til at Hansen har en allsidig bakgrunn, med fiskeryrket i bunn: «Av utdannelse kan nevnes yrkesskole, elektriker og teknisk fagskole. I tillegg til nautisk utdanning. Men det ble havet som lå hans hjerte nærmest. Med sin store kunnskap og erfaring har kandidaten stått fremst i rekken for gjennom organisatorisk og politisk arbeid å ta vare på fiskerne og å ta vare på og muliggjøre de mulighetene som ligger i havet. Samarbeid - og det å ta vare på og ta ansvar for felleskapet har alltid vært høyt på hans agenda. Noen ganger har også tungen vært ekstra skarp, og det setter vi pris på, sa Kjell Ingebrigtsen.

For oss i Norges Fiskarlag har vi gjennom mange år hatt gleden av kandidatens kunnskaper og gode hukommelse. 19 år i Landsstyret er imponerende, og et stort kvalitetstempel alene. Men også det å delta i internasjonale delegasjoner er tillagt hans ansvarsområde.Den politiske cv-en er lang og omfattende. Folket på kysten og det at de skal kunne leve et godt liv er noe kandidaten brenner for.»

Takket for æren

En tydelig stolt Hansen takket for æren med en liten historie han innledet med å spørre

«Var alt bedre før?»

- Han pappa var «bare» feskar, han rodde en liten klinkert. De andre i bygda skjøtte på med noen sauer og en ku. De riktig store hadde til og med en hest. Dette var før det fine ordet «fiskarbonde» var kommet dit nord.

- På pappa sin sjark var det ingenting som var stort, han navigerte med spritkompasset og klokka. Rikdom, i alle fall ikke økonomisk, var helt fraværende hos oss. Jeg drister meg til å si at det var fisken som berga livet hos oss.

- Naturen var den samme som nå, klimakrisa hadde ingen hørt om, men høststormene strøk forbi. Pappa sin sjark ville ikke blitt sikkerhetsgodkjent i dag. Det var farlig å være fisker da, ihvertfall mye farligere enn i dag. Det kan ikke sammenlignes.

- I tillegg til naturen, så har jeg i minnet et bilde at en annen fare, den faren, av en svartmalt lensmannsbåt som kom til oss. Det bildet står som spikret for meg, den hadde noen med seg som kom på panting for at lånet i Bustadbanken ikke var betalt. De hadde ikke penger å betale med. Det som berga huset, var at ingen andre bydde på det, så Bustadbanken måtte selge det tilbake til pappa.

- Jeg ble frarådd å bli fisker av foreldra mine, kanskje særlig han pappa. Jeg hørte på dem, for det skulle man jo gjøre på den tida. Så jeg prøvde flere ganger å ikke bli fisker, men for dem som har prøvd å ikke bli det, så vet dere at det er ikke så enkelt. Det gikk ikke, og jeg har siden først på 80-tallet vært fisker både på store og små båter, og med egen sjark siden 1991 i kombinasjon med annet og politisk arbeid. Det har selvfølgelig blåst godt, og vært tøffe tak både på sjø og land. Men jeg har aldri angra på at jeg tok det valget i 1980.

- Mye har forandra seg, i dag går fiskerinæringa svært godt, er min påstand. Det vil aldri være sånn at alle er på samme nivå, men i det store bildet så går fiskerinæringa veldig bra.

- Fiskarlaget har ei god tilnærming til det som i dag omtales som samfunnsansvaret. Så bommer man av og til på hvordan man ivaretar det. Men likevel, så har jeg gjennom mitt engasjement i Fiskarlaget møtt masse flotte folk over hele landet og hatt mange gode diskusjoner. Vi har vært så uenige at flisene har føket, men alt går over til slutt.

- Og så opplever jeg i dag at lederen for Kystfiskarlaget gir Fiskarlaget skryt, og får nesten stående applaus! Jeg trekker det kanskje langt, men det får Arne bare leve med. For meg betyr det at denne gangen har Fiskarlaget truffet fiskerne langs kysten veldig godt. Man har gjort ei god utredning og man har laget ei innstilling som går rett inn i hjertene til mange av fiskerne langs kysten.

- Og til slutt må jeg gjenta spørsmålet; var alt bedre før? Nei, stort sett var det verre. Men det orker dere ikke å høre på, og jeg orker ikke å skrive det. Men jeg håper å bli gjenfødt, og da får vi se om det går bedre i det neste livet.

54. æresmedlem i rekken

Norges Fiskarlag ble stiftet i 1926 og det ble for første gang utnevnt æresmedlemmer under Landsmøtet i 1947. Knut Werner Hansen er den 54. i rekken som hedres i organisasjonen siden den gang.

Æresmedlemmene i Norges Fiskarlag innvoteres av Landsmøtet. Ved den første utnevnelsen i 1947 ble hele seks personer innvotert. Det er ingen regel at det skal utnevnes nye æresmedlemmer på Landsmøtet og det har flere ganger hendt at det ikke har vært utnevnelser.Norges Fiskarlag har nå 14 æresmedlemmer.

Æresmedlemmene inviteres for øvrig fast til landsmøtet og de fleste av våre æresmedlemmer deltar under årets møte: