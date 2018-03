Kom så vidt i gang

Dersom overreguleringen hadde blitt fjernet, ville man unngått kappfisket, sier Tore Kvitnes

Foto: Erik Jenssen

Erik Jenssen

erik@kystogfjord.no

Fiskeren fra Hemnesberget er en av mange lofot-gjester som må dra hjem med mindre fisk enn ventet.

Fredag meldte Fiskeridirektoratet at fisketakten i åpen gruppe var så høy at de så seg nødt til å varsle stopp i maksimalkvotefisket med virkning fra mandag 12. mars. Da så direktoratet tilbake til uke 9, da det ble fisket 2960 tonn, og gjensto bare 5.300 tonn av gruppekvoten.

Med tanke på at man på samme tid i fjor hadde fisket 3.000 tonn mindre, og at overreguleringen i året fiske er høyere enn direktoratet i utgangspunktet anbefalte, var det ifølge direktoratet på høy tid å dra i bremsen.

Langs kaia i Henningsvær i helga var ikke vanskelig å finne folk med meninger om stoppen i åpen gruppes maksimalkvotefiske. Omkvedet her var at den tidlige stoppen på ingen måte kom uventet.

- Mange har jo hatt veldig gode forhold, og har kunnet stå på. Her har vi dog ligget lenge og venta på forhold, det er først den siste halvannen uka at det har vært bra for oss her utenfor Henningsvær, sier Kvitnes mens han egner lina.

Han har bare så vidt kommet i gang med årets Lofotfiske, mens egnerkompis Åge Hansen fra Leirfjord hadde tatt ti tonn.

- For vår del handler det om fire tonn ekstra vi nå ikke får tatt, så der for det jo fisk for 100.000 hver, sier de to.