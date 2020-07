Kom uskadd fra forlis i Lyngen

Mannskapet på tre ble berget etter at en fiskebåt rak på land etter å ha mistet motorkraften.

Den 17,5 meter lange fiskebåten mistet motorkraften tidlig mandag morgen, og det ble litt over klokka halv seks meldt at båten hadde rekt på land ved Lyngstuva yttterst på Lyngenhalvøya i Nord-Troms.

De tre om bord ble plukket opp av fraktebåten MS «Rubin» som var bare fire nautiske mil unna da de sendte ut nødsignal.

- Vi lå og venta på å levere fôr til et oppdrettsanlegg bare fire nautiske mil unna, og var nærmeste båt da de sendte ut signal. Så vi satte fart bort dit og plukka dem opp med vår MOB-båt. Det var gode forhold og ingen dramatikk. De sto på berget da vi kom, men gikk ned via båten for å gå om bord til vår båt, sier skipper på MS Rubin, Pål Henning Jensen til Kyst og Fjord.

Mannskapet ble tatt med tilbake til Nord-Lenangen, der turen hadde startet.

Også RS «Skomvær III» og KV «Jarl» kom til stedet. Redningsskøyteskipper Odd Arne Hermansen sier til Kyst og Fjord at det først så ut til å være en god sjanse til å trekke båten av land, men at den sto for tungt.

- Så vi avventer nå floa før vi gjør et nytt forsøk. Man risikerer bare å ødelegge mer ved å forsøke for tidlig, sier Hermansen, som nå ligger til kai i Nord-Lenangen.