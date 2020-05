- Kommer det ikke veg-penger nå, snakker vi om tomme ord

To år etter at Erna Solberg var på Husøydagan og lovte offensiv veg-satsing er vegen til øya verre enn noensinne. Nå får statsministeren klar beskjed fra partifelle Rolf Bjørnar Tøllefsen om at tålmodigheten er tøyd.