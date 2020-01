Kommer til Kyst, fisk og framtid

Så er det klart; vår nye fiskeri- og sjømatminister Geir-Inge Sivertsen kommer til konferansen Kyst, fisk og framtid 6. februar i Tromsø. Det bekrefter fagsjef Stine Akselsen i Sjømat Norge.

- Arrangørene Sjømat Norge, Fiskarlaget Nord og FHF er svært fornøyd med at ministeren legger et av sine første Nord-Norges besøk til Tromsø og Kyst, fisk og framtid 2020. Det at ministeren velger å bidra til å sette fokus på konferansens tema, og dermed utvikling av en samlet fiskerinæring, oppfattes som svært positivt, skriver Akselsen i en pressemelding.

Den overordnede spørsmålsstilling konferansen reiser, er hvorvidt det konkurreres på like vilkår i norsk fiskerinæring. Det blir satt fokus på A-krim, kontroll og kvalitet.

Den nye ministeren vil innlede konferansen. I salen vil man finne forskere, lokale og regionale politikere, representanter fra Stortingets næringskomité, fiskeflåten, landindustrien og samfunnet for øvrig.