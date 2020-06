Konkluderte om årsmøte

Fiskarlaget Nord har konkludert når det gjelder årsmøte i 2020.

- Styret i Fiskarlaget Nord har i møte 22. juni diskutert sakskart for årsmøtet 2020 samt forutsetninger og forventninger knyttet til å kunne gjennomføre årsmøte, i lys av koronasituasjon, skriver laget i et brev som har gått til Nærings- og fiskeridepartementet, Fiskeridirektoratet og Fiskarlaget sentralt.

- Styret konstaterer at årsmøtet, i henhold til dagens restriksjoner, kan gjennomføres som planlagt høsten 2020, med de til enhver tid gjeldende retningslinjer knyttet til Covid-19. Det orienteres derfor om at Fiskarlaget Nord avholder årsmøte ved Scandic Ishavshotel fredag den 18. september 2020. Styret har vedtatt at temaene «organisasjonsutvikling» og «håndtering og fordeling av strukturgevinst» blir satt på sakskartet for årsmøtet, heter det i brevet som er signert daglig leder Jon-Erik Henriksen og rådgiver Eli-Kristine Lund.