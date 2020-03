Konkurranse om framtidens fiskerinæring

Norges Råfisklag inviterer alle ungdomsskole- og videregåendeskole-elevene i dets distrikt som er fra Finnmark til Nordmøre, til å delta i en videokonkurranse.

- Det er totalt 20.000 kroner i premiepotten, og vi trekker inntil fire vinnere, skriver informasjonssjef Thor Kaldsaas i en pressemelding.

De siste 100 årene har det vært en rivende utvikling i fiskerinæringa. Det som tradisjonelt var hardt fysisk arbeid i ekstremt krevende forhold, har nå blitt en høyteknologisk og moderne arbeidsplass.

For 100 år siden brukte fiskerne ro- og seilbåter, de manøvrerte manuelt etter merker i terrenget, var veldig utsatt for vær og vind og dro opp fisken med håndkraft.

I dag har fiskerne høyteknologiske og moderne fiskebåter som går på motorkraft. Båtene er utstyrt med avanserte navigeringssystemer som gjør at de alltid vet hvor de og andre båter er på det åpne hav. Mange båter er i dag utstyrt med høyteknologiske systemer som ivaretar alt fra avliving til kjøling/frysing og gjør at fisken holder seg dagsfersk i lang tid. Dette gir fiskerne mulighet til å være lengre ute på havet, og samtidig levere fisk i verdensklasse. På landsiden er det også en helt ny virkelighet.

- Dette er bare noen av eksemplene. En kan trygt kalle denne utviklingen for en revolusjon. Og det er ingen grunn til å tro at utviklingen stopper her, sier Kaldsaas.

Hvordan tror dere fiskerinæringa ser ut om 100 år?

Vil dagens systemer ha utviklet seg? Er båtene diesel- el- eller hydrogendrevet? Eller går de kanskje på saltvann? Vil det være magneter under båten som drar opp fisken bare noen trykker på en knapp? Vil det være helautomatiske båter som er på sjøen mens mannskapet sitter på land og styrer den?

Bare fantasien setter grensen for hvordan fremtidens fiskeri kan se ut.

- Vi ønsker oss kreative filmsnutter med ett eller flere av disse temaene:

1. Hvordan har fiskerinæringa utviklet seg?

2. Hvordan er dagens fiskerinæring?

3. Hvordan tror du/klassen at fiskerinæringa vil se ut i fremtiden?

Vi dømmer etter kriteriene:

Faglig substans.

Engasjement.

Kreativitet.

Filmen kan være opp til to minutter lang.