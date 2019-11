Konkurranse presser prisen opp

Knallhard konkurranse om torsken sender minsteprisene opp ytterligere 25 øre. Dermed er minsteprisen på kroner 27,25 for den største torsken, noe som er en ny rekord.

Prisøkningen på torsk i denne omgang skyldtes ikke økt prisoppgang på markedet, men konkurransen blant fiskekjøperne. Det har presset prisen opp slik at man like godt valgte å heise opp minsteprisene under siste runde med dynamiske fiskepriser.

Også seiprisen settes opp, mens hysa blir på stedet hvil. De nye prisene gjelder fra og med i dag og to uker framover.

Dynamisk minstepris torsk

21.10-03.11 04.11-17.11 Art, tilstand og størrelse Pris (kr/kg) Pris (kr/kg) Sløyd uten hode Torsk over 6,0 kg 27,00 27,25 Torsk 2,5-6,0 kg 26,00 26,25 Torsk 1,0-2,5 kg 24,75 25,00 Torsk under 1,0 kg 22,00 22,25 Rund Torsk over 9,0 kg 17,70 17,87 Torsk 3,7-9,0 kg 17,03 17,20 Torsk 1,5-3,7 kg 16,20 16,37 Torsk under 1,5 kg 14,37 14,53 Levendetorsk Levendetorsk levert samfengt 21,03 21,20 Levendetorsk minst 2 kg 23,03 23,20 Levendetorsk 1-2 kg 16,03 16,20 Levendetorsk under 1 kg 12,53 12,70

Dynamisk minstepris hyse

21.10-03.11 04.11-17.11 Art, tilstand og størrelse Pris (kr/kg) Pris (kr/kg) Sløyd uten hode Hyse over 0,8 kg, snørefanget 15,75 15,75 Hyse over 0,8 kg 12,00 12,00 Hyse under 0,8 kg 8,00 8,00 Sløyd med hode Hyse over 0,98 kg, snørefanget 12,82 12,82 Hyse over 0,98 kg 9,77 9,77 Hyse under 0,98 kg 6,51 6,51 Rund Hyse over 1,1 kg, snørefanget 10,95 10,95 Hyse over 1,1 kg 8,27 8,27 Hyse 0,9-1,1 kg 5,41 5,41

Dynamisk minstepris sei