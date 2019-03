Konkurs i Johan B. Larsen Fisk AS

Det er åpnet konkurs i boet til Johan B. Larsen Fisk AS i Moskenes.

Foto: Erik Jenssen

Lofotposten (krever abonnement) melder at det onsdag denne uka ble åpnet konkurs i selskapet. Gjelden skal ifølge bostyrer være rundt 35 millioner kroner, og første skiftesamling er satt til 9. april.

Bostyrer Arve Haakstad sier til Lofotposten at årsaken til konkursen handler om et krav som stammer fra driften i Finnmark. Selskapet fra Moskenes i Lofoten har vært engasjert i mottaket i Skarsvåg, men skal ifølge Lofotposten nå være ute av denne driften. Det er likevel problemer nordfra som nå har forårsaket situasjonen som førte til at det ble åpnet konkurs i Johan B. Larsen Fisk AS.

Johan B. Larsen Fisk AS eies av Johan B. Larsen Eiendom AS.