Kontinuerlig økning etter år 2000

Bedre forvaltning bra for bestandene.

En ny studie viser at de fleste fiskebestandene i Nordøst-Atlanteren har blitt gjenoppbygd på grunn av bedre fiskeriforvaltning.

Det er havforsker Fabian Zimmermann. Han har gjennomført studiet sammen med Karl Michael Werner fra Thünen-instituttet for fiskeriforskning i Bremerhaven. Et studie som viser at mange fiskebestander er gjenoppbygd på grunn av bedre forvaltning.

I en artikkel hos Havforskningsinstituttet kommer det frem at det er forsket på 85 fiskebestander i perioden 1960-2015.

– Dette omfatter alle bestandene som Det internasjonale havforskningsrådet (ICES) gir kvoteråd om. Studien vår dekker området fra den iberiske kysten i sør via Norskehavet og til Barentshavet i nord. Blant dem finner vi fisk med viktig økonomisk betydning, blant annet sild, torsk og makrell, forteller Zimmermann i artikkelen.

Lavest i år 2000

Studiet viser at de fleste bestandene var på sitt laveste nivå rundt år 2000. Unntaket er mange bestander i nord som hadde tatt seg opp tidligere som følge av forbedringer i både norsk og russisk fiskeriforvaltning. Mange andre europeiske bestander ble overfiska i perioden mellom 1970-tallet og 1990-årene, men nå har de kommet opp på samme størrelse som på 1970-tallet. Zimmermann og Werner har funnet en klar sammenheng mellom økt biomasse og strengere reguleringer.