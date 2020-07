Kontraherer ny kombibåt i Måsøy-sambandet

Slik ser den nye bilførende hurtigbåten som skal trafikkere Måsøy-sambandet i Finnnmark ut.

Fylkeskommunens nye kombibåt skal leveres i juni neste sommer.

– Med denne styrker vi fartøykapasiteten i Finnmark, sier fylkesråd Kristina Hansen (Ap) i en pressemelding.

Fylkesrådet i Troms og Finnmark fylkeskommune vedtok nylig tildeling av byggeoppdrag. Det er båtverftet Brødrene Aa AS i Hyen i Nordfjord som er innstilt til å få oppdraget med å bygge båten, som skal leveres neste år.

Skal gå i Måsøysambandet

For å styrke kapasiteten på hurtigbåtsiden i Finnmark, ble det i 2018 bestemt at fylkeskommunen skulle gå til anskaffelse av en ny kombibåt. Denne skal leveres til 1.juni 2021, og er primært tenkt brukt i Måsøysambandet, med base i Havøysund.

– Vi ser fram til å styrke kapasiteten i Finnmark, sier fylkesråd for samferdsel, Kristina Hansen.

– Når vær og uvær herjer med veier, og isolerer bygdesamfunn, så ser vi et ekstra behov for å kunne ha nok fartøykapasitet, uten at det skal gå ut over de allerede innarbeidede sambandene. I tillegg er det godt å ha noe ekstra å gå på, når våre andre fartøy skal inn til reparasjon eller service, legger hun til.

På anbud

I prosessen har det vært gjennomført anbudskonkurranse for fartøydesign, og i tillegg anbud for selve byggingen. I dette anbudet deltok to verft, Oma Baatbyggeri AS og Brødrene Aa AS, og det var altså sistnevnte som vant anbudet for leveransen.

–Når klagefrist for tildelinga er unnagjort, vil det bli signert kontrakt med byggeverft, og vi ser fram til å samarbeide med Brødrene Aa om dette fartøyet, sier fylkesråden.

Stolt leverandør

– Vi er naturligvis stolt og veldig glad over at fylkeskommunen har valgt å tildele oss dette byggeoppdraget, sier Tor Øyvind Aa, daglig leder i Brødrene Aa AS.

Båten som verftet skal levere blir en katamaran bygget i karbonfiber, med en lastekapasitet på 73 passasjerer, bildekk for åtte biler samt lasterom.

–Finnmarkskysten er et av våre tøffeste områder. Våre karbonfiberfartøy har vist at de takler slike forhold godt, i tillegg til at de gir god drivstofføkonomi med positiv miljøeffekt.

Det er Narvikfirmaet Transportutvikling AS som har forestått anskaffelsen på vegne av fylkeskommunen, og som også skal bistå med byggetilsyn fram til levering.