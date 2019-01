Kontraherer ny tråler

Engenes Fiskeriselskap på Ibestad har signert avtale med Rolls-Royce.

Foto: Rolls-Royce

Engenes Fiskeriselskap AS på Ibestad i Troms er travel på byggefronten for tida. Kystbåten «Nordhavet» er straks klar for levering, og nå signerer de kontrakt på en 70 meter lang frysetråler fullpakket av utstyr for maksimal fangsthåndtering og verdiskapning. Tråleren skal bygges ved verftet Gondan i Spania, og rederne har store forventninger.

– Dette er en milepæl i vårt rederi og en videreføring av de lange tråltradisjonene i Ibestad kommune, sier Johannes Arne og Børge Arvesen i en pressemelding.

Skipet får designtypen NVC 370 fra Rolls-Royce med et skrog utformet for å gi lav motstand i sjøen, og som møter kravene til lavt drivstofforbruk kombinert med gode sjøegenskaper. Det blir utstyrt med fremdriftssystem, dekksmaskineri, elektro- og automasjonssystemer som i samspill vil gi både miljø- og driftsfordeler.

– Vi er både stolte og ydmyke over å få denne muligheten til å samarbeide med et nytt rederi i Norge. Engenes Fiskeriselskap har gått for en investering som vil tåle tidens tann ved valg av båt og utstyr som er både utprøvd og fremtidsrettet, sier Monrad Hide, Vice President Sales i Rolls-Royce Commercial Marine.

Utstyret som skal leveres fra Rolls-Royce inkluderer et hybrid fremdriftssystem med den nyeste dieselmotoren Bergen B33:45, Promas integrert ror- og propellsystem og HSG - et hybrid aksel generator system som sørger for optimal kraftbruk i ulike driftssituasjoner. Rolls-Royce skal også levere elektriske vinsjer, inkludert trålvinsjer drevet av permanent magnet motorer samt skipsautomasjon og elektriske systemer.

Det nye skipet er utviklet for bunn- og pelagisk trål. Det får et nyutviklet «vått mottak» for å holde fisken i live og et moderne fabrikkanlegg som vil sørge for høy kvalitet på nyfanget hvitfisk og reker fra sjø til middagsbord. Skipet er planlagt levert fra verftet i første kvartal 2021.