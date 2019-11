Kopierte fiskebåten for å tåle røffe forhold

Dette er ikke en fiskebåt, selv om den den er prikk lik et moderne kystfiskefartøy.

Grieg Seafoods nye servicebåt «Lysholmen» kan nesten minne om en helt ordinær fiskebåt. Men så er designet hentet fra kystfiskeflåten slik at den kan operere under tøffe værforhold. Da Hammerfest-avdelingen til havbrukskonsernet bestilte to servicebåter, falt valget derfor på Viknaslipen. De ønsket nemlig en båttype som er testet ut på fiskebankene.

14,96 meter lang

«Lysholmen» som er byggenummer 53 ved verftet i Vikna er 14,96 meter lang og 7 meter bred. Skroget er et enkeltskrog og båten er designet av Marin Design AS.

- Total byggetid har vært cirka sju måneder, og vi er spente på mottakelsen hos Grieg Seafood da vi har stor tro på båttypen, og ser for oss at den blir attraktiv i næringa med sin gode stabilitet, romslige løsninger og ikke minst den høye krankapasiteten. Dette er enkelt oppsummert en av de mest fleksible servicebåtene vi har produsert, sier daglig leder ved Viknaslipen Stig Morten Paulsen.

Opererer i røffe farvann

Teknisk sjef Willy Johansen i Grieg Seafood er også svært fornøyd med prosjektet.

- Vi har vært svært fornøyde med samarbeidet med Viknaslipen, som fremstår som profesjonelle og lette å forholde seg til. Vi opererer ganske ofte i røft farvann, og denne båttypen har vist seg å være meget bra under slike forhold, oppsummerte han.

Neste båt blir søsterskipet «Storholmen», som er planlagt levert Grieg Seafood i mars 2020.

Den ligner mest på en fiskebåt, og det er ikke så rart.