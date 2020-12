Korona knakk smuglerstatistikken, nå strammes det ytterligere inn

Tolletaten har beslaglagt 2 230 kilo fisk fordelt på 26 beslag i løpet av 2020.

Dette er ifølge Fiskeridirektoratet en markert nedgang i både antallet beslag og beslaglagt mengde fisk i forhold til tidligere år, da beslagene har ligget rundt 10 tonn. Nedgangen skyldes i all hovedsak betydelig mindre reiseaktivitet på grunn av koronapandemien.

Kyst og Fjord omtalte i juli hvordan knekken i reiselivet hadde påvirket turistfiskerapporteringen ved anleggene: Så mye har korona-situasjonen påvirket fisketurismen

Strammer inn

Foran 2021 blir det endringer i regelverket for utførsel av fisk og fiskevarer. Kvoten blir redusert og fisk kan kun tas med ut av landet to ganger i løpet av et år.

Den viktigste endringen er at det kun blir lovlig å ta med seg egenfanget fisk og fiskevarer ut av landet hvis man har fisket og oppholdt seg på en registrert fisketurismebedrift.

Redusert kvote

Kvoten for hvor mye fisk eller fiskevarer man kan ta med ut seg av landet blir redusert til 18 kilo fisk eller fiskevarer. Den er i dag 20 kilo dersom fisket er gjort ved et registrert anlegg, og ti kilo dersom fisket er gjort utenfor et slikt anlegg.

- Fra årsskiftet blir det kun tillatt å ta med kvoten maksimalt to ganger i løpet av ett kalenderår. Dette er ei stor innstramming i forhold til dagens regelverk der det er tillatt med utførsel en gang i uka. Ferdiglagde fiskeprodukter og fiskefilet vil også inngå i denne kvoten, forteller divisjonsdirektør i Tolletaten, Ivar Sletten.

– Fisk eller fiskevarer som er kjøpt i Norge er ikke omfattet av kvoten for utførsel hvis det kan dokumenteres at fisken eller fiskevarene er kjøpt fra en registrert næringsdrivende. Fisk som er fiska fra merkeregistrert fartøy og overtatt fra fartøyeieren, og dette kan dokumenteres ved framvisning av sluttseddel, er heller ikke omfattet av utførselskvoten, sier direktør Aksel Eikemo i Fiskeridirektoratets ressursavdeling i en pressemelding fra Fiskeridirektoratet.

Etterleving av regelverket

Ved brudd på utførselsregelverket kan all fisk/ fiskevarer som blir forsøkt tatt ut av landet beslaglegges, hvis det ikke kan dokumenteres at den er kjøpt lovlig i Norge. Verdigrensen er maksimalt 5 000 kroner for å utføre varer, uten at en må deklarere til Tolletaten ved grensepassering.

Nye krav til rapportering fra 2022

Turistfiskebedrifter som er registrert hos Fiskeridirektoratet skal rapportere gjestenes fangster, og fra 1. januar 2022 skal slik rapportering skje på digital plattform godkjent av Fiskeridirektoratet. Fra dette tidspunktet vil det ikke lenger være mulig å registrere fangster via Fiskeridirektoratets digitale fangstrapporteringsskjema.

Les mer om nytt regelverk her:

Turistfiske

Endringer i reglene for turistfiske fra nyttår - Tolletaten