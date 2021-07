Korona stoppet ikke strandryddingen

Til tross for at mange offisielle ryddeaksjoner avlyste fellesinnsatsen, fortsatte nordmenn å rydde strender og annen natur.

En spørreundersøkelse i regi av Hold Norge Rent viser at hele 35 % av befolkningen over 15 år har deltatt på én eller flere ryddeaksjoner i løpet av de siste 10 årene. Dette tilsvarer rundt 1,5 millioner nordmenn.

Det siste året har ikke vært noe unntak, og det har vært samlet inn over 1 400 tonn søppel til tross restriksjoner om å møtes til felles innsats, skriver Hold Norge Rent i en pressemelding.

I 2020 hadde Strandryddedagen 10-årsjubileum. I forbindelse med jubileet og lanseringen av det nye verktøyet for frivillig opprydding, Rydde, gjennomførte Hold Norge Rent en undersøkelse om frivillig opprydding og bruk av digitale verktøy.

Nå foreligger Rydderapporten for 2020, og tross pandemien gjennomførte ryddemiljøet over 4 100 ryddeaksjoner og fjernet over 1 400 tonn søppel. Tau, plastpellets, armeringsfibre og EPS (isopor) topper listen over hva som ble plukket, i tillegg til uidentifiserbare plastbiter.

Nordland topper listen over antall ryddeaksjoner per fylke med Vestland på andreplass og Viken på tredjeplass. Nordland topper også listen over antall kilo innsamlet avfall per fylke med Vestland på andreplass og Møre og Romsdal på tredjeplass.

På førsteplass over antall frivillige per fylke kommer Rogaland med Innlandet på andreplass og Møre og Romsdal på tredjeplass.

- Ti år med frivillig opprydding har bidratt til å sette søkelyset på marin forsøpling som miljøproblem og skapt grunnlaget for en stor vilje til å jobbe forebyggende både lokalt og nasjonalt så vel som internasjonalt, sier daglig leder i Hold Norge Rent, Lise Keilty Gulbransen.