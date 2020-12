Koronakompensasjon til tungeskjærerne

Fiskeribedriften Sufi på Flakstad gir til sammen 30.000 kroner i koronakompensasjon til lag og foreninger på Sund og Ramberg som følge av at vinterens torsketungesesong er avlyst på grunn av koronapandemien.

- Dessverre blir ikke 2021 et normalår. Som følge av koronasituasjonen og smittefare, så blir det dessverre ikke tungeskjæring på Ramberg eller i Sund denne sesongen. Som en kompensasjon for dette gir vi kr 10 000 hver til Flakstad Idrettslag, Napp Skytterlag og U.L Lysbøen, skriver Sufi i en Facebook-oppdatering.

Taper titusener

Dette vil sannsynligvis komme godt med for ungdommene i området som i vinter vil tape titusenvis av kroner fra torsketungeskjæring.

Fiskeribedriften håper at kompensasjonen kan gi et lite bidrag slik at det kan etableres

tiltak til aktivitet for barn og unge, i perioden de normalt er opptatt med å tjene penger på tungeskjæring.

Får ikke hente kokfisk

Fiskeribedriften har i forkant av kommende sesong også innført andre begrensninger på fiskebrukene som vil merkes blant lokalbefolkningen. For i vinter vil det ikke være mulig å stikke ned på kaien for å hente seg kokfisk.

- Dessverre vil det heller ikke bli mulighet til å kjøpe ferskfisk for privatpersoner, da det bare er ansatte som har lov til å være inne på anlegget av hensyn til smittevern, framholder bedriften i meldingen.