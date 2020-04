Korrigerer om Møre-tråler

En av våre trofaste lesere, tidligere Sintef-forsker Halvard L. Aasjord, har noen kommentarer til vår nettsak om «Tråler-eventyret på Nordmøre»

- Jeg har lest artikkel om «Tråler-eventyret på Nordmøre» med stor interesse og der står det at Storvik-tråleren «Kågtind» - byggeår 1980 - fortsatt er i drift hos Nergård Havfiske AS, men det stemmer nok ikke.

- Denne er nok solgt til utlandet og er blitt erstattet med «Kågtind II» T-19-H – 64,6 meter - som kommer fra Island, men ble er bygget i Spania for Andenes Havfiskeselskap AS som «Andenesfisk II» i år 2000, og som er forlenget i 2014 med 12 meter midtskips.

- Derimot seiler den gamle ferskfisktråleren «Røstnesvåg» N-14-VV – byggeår 1972- fortsatt for norske eiere, men nå som krabbebåt, med samme navn men med nytt fiskerinummer H-24-BN i Bergen kommune, skriver Halvard J. Aasjord til Kyst og Fjord.

- Sender derfor bilde som jeg tok av dette trålfartøyet i mars 2002.