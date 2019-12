KrF åpner for strukturering under 11 meter

Fiskeripolitisk talsmann i Kristelig Folkeparti, Steinar Reiten, er i ferd med å snu i spørsmålet om den minste sjarkflåten skal kunne strukturere kvoter.

Dette gjelder for noe under 1000 fiskefartøy langs norskekysten.

Da stortingsmeldingen om det framtidige kvotesystemet ble lagt fram en av de siste dagene for Stortinget tok sommerferie nå i år, markerte Reiten seg sterkt som den som hadde fått gjennomslag for at flåten under 11 meter ikke skulle struktureres. Det ble sågar nevnt som en av grunnene til at framleggingen av stortingsmeldingen ble forsinket. Så tøffe hadde forhandlingene vært, kom det fram under offentliggjøringen av meldingen.

Et knapt halvår senere er han i ferd med å snu. Da ligger det an til at regjeringsplattformen på dette punktet kan bli omskrevet.

- Vi ser at det skjer en utvikling i alle fartøygrupper. Det som partiene skrev for fire eller åtte år siden er ikke like gjengs og enkelt i dag som det var da det ble skrevet. Jeg har registrert de utspill som har kommet fra næringen fordi vi har vært så hard i klypa med samfiskeordningen, sier Reiten til Fiskeribladet.

- Signalene har vært entydige og vi merker oss at Norges Fiskarlags landsmøte ber oss vurdere alternativet med en mulig strukturering. Det skjedde med støtte også fra Nordland Fylkes Fiskarlag som kanskje har vært hardest imot en slik strukturering, sier Reiten.

Reiten kom med denne endrede meningen under årsmøtet i Fiskebåt Vest i Fosnavåg sist fredag.

I KrFs partiprogram kommer det helt klart fram at partiet ikke støtter strukturering under 11 meter. Da dette ble formulert, var det fordi det er viktig å ha en differensiert flåte med store og små fartøy for å dekke ulike behov langs kysten.