Krabbe-maraton for retten

Mandag 7. juni starter et rettsmaraton etter at politiet avdekket et svartsalg av kongekrabbe for mangfoldige millioner kroner i 2019. De tiltalte er fra Båtsfjord. En av dem er blant annet tiltalt for å ha fraktet 216.000 kroner i kontanter fra Tana til Båtsfjord.