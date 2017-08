Krabbe og blåkveite dro omsetningen opp

En uke med blåkveite og opptrapping av kongekrabbefangsten ga et solid løft i fiskeomsetningen sist uke.

Råfisklagets ukeomsetning i uke 31 utgjorde 167,8 mill kroner viser de foreløpige tallene i den siste råfisklagsrapporten. Her sto utenlandske fartøy for 18,9 mill kr av verdien. De utenlandske landingene kom fra 2 fartøyer fra Russland og England, hvor 1 220 tonn torsk med verdi på 14 mill kr og 710 tonn hyse, verdi 4,5 mill kr var hovedartene i landingene fra utenlandske fartøy. Omsetningen for norske båter var fordelt på fersk/fryst og sjøltilvirka tørrfisk.

Kraftig økning

Omsetningen er kraftig opp fra uka før, som nådde 92,5 mill kroner, og sammenligner med uke 31 i fjor endte årets uke 31 like bak fjorårets som endte på 170,7 mill kroner.

Forrige ukes økning i omsetningen skyltes oppstart av 2. perioden i kystflåtens blåkveitefiske, økende aktivitet i kongekrabbefisket, taskekrabbefisket og stor økning i frossenomsetningen.

Økning fra tidligere uker for omsetningen av fyst fisk, torsken stod med 2.180 tonn for en verdi på 40 mill kroner. Dette kvantumet var satt sammen av 2 090 tonn fra 16 trålere og 90 tonn fra 2 snurrevadbåter. 890 tonn hyse til verdi 11 mill kroner som fra landinger fra 13 trålere (760 tonn) og to snurrevadbåter (130 tonn). 760 tonn sei med verdi på 5,9 mill kr som var fisket av 6 trålere. 610 tonn fryst snabeluer til verdi 3,8 mill kroner og til slutt tar vi med 100 tonn blåkveite fra 5 trålere.

En uke med blåkveite

Blåkveitefiskets andre periode startet opp 31. juli og per natt til mandag 7. august er det fisket og omsatt 1.100 tonn av periodekvoten på 2.100 tonn Det er registret fangster fra vel 200 fartøy. Line er som i første periode største redskap med 640 tonn, det var videre tatt 340 tonn på garn, 60 tonn på autoline og 33 tonn på snurrevad. Lofoten har tatt imot det største kvantumet til nå i første perioden med 370 tonn, tett fulgt av Troms med 345 tonn. Figur under viser fullstendig oversikt over landingssonene og redskapsfordeling. Snittprisen ligger på 26 kr for rund blåkveite.

Kongekrabbe

Fangstene av kongekrabbe fortsetter å øke. Kvantumet på 73 tonn hanner i uke 31 var gav en økning på 25 tonn fra uka før og fordelt med 71,5 tonn tatt i det regulerte fisket (110 båter) og 1 tonn i det uregulerte (10 båter) og 500 kg i ungdomsfisket. Gode priser, kr 179,- pr kg i gjennomsnitt for lytefri kongekrabbe minst 2,2 kg.

Mye levende

Av omsetningen av fersk torsk på 815 tonn/13,0 mill kroner var 180 tonn levendetorsk fra 4 snurrevadbåter. Redskapsfordelt var kvantumet fersk torsk var 475 tonn tatt på snurrevad, 170 tonn på trål, 140 tonn på line/autoline og 27 tonn på juksa. Av et kvantum fersk hyse på totalt 650 tonn var 450 tonn tatt på snurrevad og 190 tonn tatt på line/autoline. 160 tonn av snurrevadhysen var levert i Vesterålen, 130 tonn i Troms, 90 tonn i Vest-Finnmark og 30 tonn hver i Øst-Finnmark og Lofoten. Linehysa var nesten i sin helhet fisket og omsatt i Øst-Finnmark.

Seikvantumet levert fersk på 930 tonn til verdi 4,8 mill kroner, var 580 tonn tatt på not, 125 tonn på garn og 110 tonn på juksa. Av notkvantumet var 400 tinn levert i Vest-Finnmark, og 180 tonn i Troms. Notfangstene var fisket av 2 fartøy i Troms og 2 fartøy i Vest-Finnmark.

Liten rekeaktivitet

Aktivitet i kystrekefisket er dalende. 11 tonn ble omsatt i uke 31, ned fra 26 tonn uka før. Av de 19 tonnene var 3,5 tonn tatt på Varanger, ned fra 11 tonn uka før. 6 båter med fangster fra Varanger.

Leppefisket startet også opp i uke 31 med verdi på 1,6 mill kr første uka.