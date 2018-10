Krabbekalas i Høyesterett

30.oktober skal snøkrabben behandles av Høyesterett. Samme dag inviterer Fridtjof Nansen Instituttet til frokostmøte for å belyse den politiske hodepinen som kravet til eiendomsrett har utløst.

- Striden om hvem som har rett på snøkrabben utenfor Svalbard har for lengst blitt storpolitikk. Helt siden den latviske fiskebåten «Senator» ble bragt til land av norske myndigheter i fjor vinter, har partene stått steilt på sitt: Norge mener krabben er vår, EU stritter imot, skriver instituttet.

Mange spørsmål

Derfor velger Fridtjof Nansen Institutt samme dag som saken kommer opp for Høyesterett, tirsdag 30. oktober, å invitere til frokostmøte. Spørsmålene de vil forsøke å belyse er: Hva dreier snøkrabbestriden seg egentlig om? Hva er bakteppet for konflikten, hvem er hovedaktørene og hva er deres interesser?

Store forventninger

Det er knyttet stor spenning til hvilke utfall Høyesterett vil komme fram til. Utfallet vil være avgjørende for den framtidige satsingen, og hvem som kan satse. For det er knyttet store forventninger til et framtidig snøkrabbeeventyr. Enkelte mener snøkrabbe har et potensial til å bli like verdifull som torsk på sikt. Derfor vil eiendomsretten til arten som i utgangspunktet ble innført av russerne, få stor betydning for den framtidige krabbeindustrien.