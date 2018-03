Krabbemottak på Å

Magnus Lillebø og Asbjørn Rasmussen har startet krabbemottak på Å i Lofoten.

– Vi startet i fjor høst og fikk cirka fem tonn til mottaket, til tross for at vi kom i gang to måneder for seint fordi det tok tid å få anlegget godkjent. I år håper vi flere satser på krabbefangst, sier Magnus Lillebø til Lofotposten.

De to har satt opp kjølekontainer til lagring av taskekrabbe på kaia ved det gamle fabrikkbygget på Å. Duoen har avtale med produsent Hitramat i Trøndelag om å sende krabbefangstene dit.

Lofotkrabbe DA har fått 18.000 kroner i støtte fra Moskenes kommune, og 40.000 kroner i etableringsstøtte fra Norges Råfisklag.