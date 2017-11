Krabben i Smutthullet er norsk

Høyesterett kom fram til at Norge har suveren rettigheter over kontinentalsokkelen i Smutthullet. Det betyr at norske myndigheter bestemmer over snøkrabben og kan straffeforfølge krabbefiskers som stiller med andre lands tillatelser.

Høyesterett ga dermed norske påtalemyndigheter full medhold i saken mot et litauisk rederi som har blitt ilagt forelegg for fangst av snøkrabbe på norsk kontinentalsokkel i Smutthullet i Barentshavet.

Høyesterett begrunner avgjørelsen med at snøkrabbe er et bunndyr, noe som gjør at Norge har suverene og eksklusive rettigheter til denne arten.

Hevder rettigheter

EU mener på sin side at europeiske fartøyer har rett til å fange like mye snøkrabbe utenfor Svalbard som norske fartøyer, og viser til Svalbardtraktaten fra 1920.

Slik det står i dag nekter Norge fiskere fra EU å fange snøkrabbe i fiskevernsonen utenfor Svalbard. Skal EU-fartøyer slippe til, mener Norge det må skje gjennom en avtale om kvotebytte, skriver NTB.

Forhandlingene har stått fast i månedsvis. Norge og EU har hatt flere møter om saken i løpet av året, men har ikke klart å finne noen løsning.

Det var i fjor at Finnmark politidistrikt gikk til sak mot fartøyet Juros Vilkas med utgangspunkt i et spørsmål om ulovlig fangst av snøkrabbe i Smutthullet. Den litauiske båten hadde da vært ute på et tre uker langt tokt da den la til havn i Båtsfjord for å laste av om morgenen den 15. juli i fjor.

Førstestatsadvokat Lars Fause beskriver dommen som unik.

Kapteinen hadde lisens fra landbruksdepartementet i Latvia. Kystvakten fulgte fartøyets bevegelser, og slo til straks den la til kai. Det ble starten på en rettsprosess som har blitt fulgt med argusøyne langt utenfor landegrensene.

Unik dom

Førstestatsadvokat Lars Fause sier til NRK at dommen er unik:

- Den er unik med å fastslå at Norge har suveren rettigheter over kontinentalsokkelen i Smutthullet. Det er første gang det blir slått fast av Norges høyeste domstol. Det andre betyr at det ikke er konflikt mellom norsk strafferett og folkeretten, sier Fause.